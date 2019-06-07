Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan gencin bir gün sonra cesedi bulundu.
Yumurtalık Halk Plajında meydana gelen olayda, Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud İdris (15) ailesiyle birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da tarım işçisi olarak çalışarak ailesiyle geçimini sağlayan İdris, 5 Haziran Çarşamba günü akşam üstü serinlemek için Yumurtalık Hal Plajına gitti. Burada denize giren gençten bir daha haber alınamadı.
GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Haber verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar olay yerine geldi. Dalgıçlar akşam üzeri arama yaptı. Ancak hava karardığı için genç bulunamadı. Dün ise dalgıç polisler gün boyu arama yaptı.
VATANDAŞIN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
Polis arama yaparken yüzlerce vatandaşın gencin boğulduğu yerde yüzmesi ise dikkat çekti. Bir süre sonra dalgıç polisler gencin cansız bedenini buldu. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
-
Arnavutköy karaburunda jandarmalar sahile giden otobüsleri durdurup suriyelileri geri gönderiyorlar. Sahile sokmuyorlar hiç birini.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yaz Geldi Suriyeli Gençlerin Sahillerde Yaşam Mücadelesi Sürecek...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Vatanı icin savasip sehit olabilecekken agzinda nargile denizde gittiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"