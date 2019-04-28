Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü
Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı estetikten tanınmaz hale geldi.
Son dönemde paylaşımları ve yaptıklarıyla gündem olan Deniz Seki, estetikten tanınmaz hale geldi. Seki'nin paylaşımıyla takipçileri, büyük hayal kırıklığı yaşadı.
"SEN OLDUĞUNA İNANMAZDIK"
Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına "Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık" şeklinde yorumlar yapıldı. Deniz Seki ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ
Estetikle bambaşka birine dönüşen 48 yaşındaki Deniz Seki, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çoğu seveni, onu eski haliyle daha çok beğendiğini belirti.
YORUMLAR (14)
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Yakında hastalık kaparCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadını bir ben mi sevmiyorum çok itici ...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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deniz seki eskiden daha güzel bir kariydi ya, gitgide cirkinlesiyorCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Ben eve ekmek alamiyom karimda isterse ne olacakCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Yol görünmüş bakalım ilk durak hangi hanCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır