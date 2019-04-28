Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü

Son dönemde paylaşımları ve yaptıklarıyla gündem olan Deniz Seki, estetikten tanınmaz hale geldi. Seki'nin paylaşımıyla takipçileri, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"SEN OLDUĞUNA İNANMAZDIK"

Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına "Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık" şeklinde yorumlar yapıldı. Deniz Seki ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Estetikle bambaşka birine dönüşen 48 yaşındaki Deniz Seki, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çoğu seveni, onu eski haliyle daha çok beğendiğini belirti.