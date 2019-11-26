Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi
Geçtiğimiz günlerde annesi rahatsızlanan şarkıcı Deniz Seki'nin bu sefer de erkek kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz aylarda annesinin rahatsızlığıyla uğraşan ve sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin acısı ikiye katlandı. Annesinin sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alan Seki'nin bu sefer de erkek kardeşi Serdar Seki, beyin kanaması geçirerek hastanelik oldu.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Deniz Seki'nin erkek kardeşi dün iş yerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için bir süre ameliyata alınamayan Serdar Seki'nin ilk operasyonu 6 saat sürdü. Sağlık durumu ciddi olan Serdar Seki, yoğun bakımda tutuluyor.
AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI
2. Sayfa sunucularının aradığı Deniz Seki ise ağlamaktan konuşamadı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü belirten Seki, sevenlerinden dua istedi.
Haber Videosu: Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi
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Deniz hanımı Seversiniz sevmezsiniz , ama anne baba kardeş hastalığı kaybı hiç birşeye benzemez. Tez zamanda şifa dilerim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah şifa versin tabi de etme bulma dünyası bir gün gelir sende en sevdiklerinle sınanırsın işte böyle. . . O zehri satarken kim bilir kaç ailenin canının yanmasına sebep olmuşsundur sende. Allah yardımcınız olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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RABBİMİZ ACİL ŞİFALAR İHSAN ETSİN. . . YATAN BÜTÜN HASTALARIMIZADA İNŞALLAH. . TEZ VAKİTTE. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır