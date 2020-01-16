: Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes 'Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?' diye sordu

16.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:48

Geçtiğimiz hafta şarkı söylerken sahne ile ışık platformu arasındaki boşluğa düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, perşembe günlerinin akımına uyarak yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının fotoğrafındaki kişi ise herkesin aklına aynı ismi getirdi.

HERKES EKREM İMAMOĞLU ZANNETTİ

Bir süredir ailesinin sağlık sorunlarıyla uğraşan Seki, bu defa da bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı. Meslektaşı Emel Müftüoğlu ile birlikte görüldüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Deniz Seki'nin bu karesine son derece ilginç yorumlar yapıldı. Deniz Seki'nin, 'Güne bir #tbt ile başlayalım o zaman' notuyla paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, fotoğraftaki kişiyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zannetti. Birkaç yorumcu ise fotoğraftaki erkeğin usta oyuncu Yalçın Menteş olabileceğini iddia etti.

Seki'nin son paylaştığı fotoğrafa çok sayıda "Arkadaki Ekrem İmamoğlu mu?" yorumu yapıldı. Seki ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

SAHNEDEN DÜŞMÜŞTÜ

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, geçtiğimiz hafta verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşamıştı. Şarkı söyleyerek sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düşmüştü. Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki kısa sürede yardımlarla ayağa kalkmış ve durumu için "Nazar değdi" demişti.

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