Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska başkanlığındaki heyet, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansında (COP26), iklim değişikliği ve plastik kirliliğinin deniz kaplumbağalarına etkileri ve göç yollarının araştırılması konulu panel düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen panele İtalya'dan Dr. Paolo Casale, Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlisi ve DEKAMER koordinatörü Doğan Sözbilen, İngiltere Exeter Üniversitesinden Dr. Robin Snape ve Dr. Emily Duncan ile Swensa Üniversitesinden Dr. Nicole Esteban katıldı.

'TUBA' İSİMLİ KAPLUMBAĞA İKİ YILDA 15 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Panelin son bölümünde sınırlar ötesi göçler gerçekleştiren deniz kaplumbağalarının korunması için ulusal çabaların yetersiz kalacağı, bu nedenle uluslararası işbirliklerinin önemli olduğuna dikkat çekildi.