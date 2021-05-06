Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı
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Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı

Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Nilüfer'de Üç Fidan Anıtı önünde saygıyla anıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Nilüfer'de Üç Fidan Anıtı önünde saygıyla anıldı.

Nilüfer Gençlik Parkı'nda her yıl 6 Mayıs'ta yapılan anma etkinliği bu yıl pandemi nedeniyle yapılamadı. Ancak sembolik bir katılımla Üç Fidan Anıtı önünde 3 dakikalık saygı duruşu yapılarak, anıta çiçek bırakıldı.

Anma etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 68'liler Birliği Platformu Temsilcisi Betül Kuyucu, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; "Eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadele eden ve idealleri uğruna yaşamını feda ederek 49 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygıyla anıyoruz. Onlar gerçek anlamda vatansever gençlerdi. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık için mücadele eden Deniz'lerin ne kadar haklı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden onların anısına ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Özgür bir ülke idealiyle emperyalizme karşı bir duruş sergileyen ve idam edilme pahasına bu duruşundan vazgeçmeyen o gencecik üç fidan, 49 yıl sonra bugün hala unutulmadı, hiçbir zaman da unutulmayacak. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. - BURSA

Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı
Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı
Deniz Gezmiş Bursa'da anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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