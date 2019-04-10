Deniz Barut ile Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun 14 Yıllık Evlilikleri Tek Celsede Bitti!
Star TV'de ekrana gelen Avlu'da Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 14 yıllık yönetmen eşi Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan tek celsede boşandı.
Oyuncu Deniz Barut, 14 yıllık yönetmen eşi Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan tek celsede boşandı.
"RUHEN VE FİKREN ANLAŞAMIYORUZ"
Star TV'de ekrana gelen Avlu'da Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etti. Eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Önceki gün görülen davada hakim, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Çift birbirinden tazminat talebinde bulunmadı.
YORUMLAR (14)
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14 senede mi anladınCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Ruhen ve fikren enteresan ben başkasına agigimin seni aldatmak yerine ayrılmayı tercih ediyorumun değişik versiyonuCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Çok üzüldüm nasıl uyucam bu gece. Haberlere bak..Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Biz bütün çileyi ,eziyeti ,fiili değil ama sözlü şiddet gördüğümüz halde yillardir boşanmadikCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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inşallah en kısa zamanda ikiside yeni sevgililer bulurlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır