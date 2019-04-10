Deniz Barut ile Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun 14 Yıllık Evlilikleri Tek Celsede Bitti!

Oyuncu Deniz Barut, 14 yıllık yönetmen eşi Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan tek celsede boşandı.

"RUHEN VE FİKREN ANLAŞAMIYORUZ"

Star TV'de ekrana gelen Avlu'da Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etti. Eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Önceki gün görülen davada hakim, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Çift birbirinden tazminat talebinde bulunmadı.