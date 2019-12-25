: Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

25.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:15

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:

- Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel

- Süper görünüyorsunuz

- Böyle aslana can kurban olsun

- Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi

- Her hali bir başka güzel

YATAKTA İLGİNÇ POZLAR VERMİŞTİ

Yaptığı sporlarla mükemmel bir fiziğe kavuşan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde yatakta mavi mayosuyla tepetaklak poz vermişti. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırmıştı.

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