Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı
Güzel model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu ile kendine hayran bıraktı. Takipçilerinden tam not alan Akkaya'nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.
TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.
İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:
- Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel
- Süper görünüyorsunuz
- Böyle aslana can kurban olsun
- Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi
- Her hali bir başka güzel
YATAKTA İLGİNÇ POZLAR VERMİŞTİ
Yaptığı sporlarla mükemmel bir fiziğe kavuşan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde yatakta mavi mayosuyla tepetaklak poz vermişti. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırmıştı.
Haber Videosu: Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı
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modifiye kadınCevap Yaz Yayından Kaldır
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bende bu haberi bekliyorduma la.çok güzele bu la.ben büyük bir ihtimal aşık olduma la.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kahve canım çekti la. . . Ben bir kahve yapıp geliyim. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Elin değmişken bir de ben alayım , orta şekerli olsun lütfenYayından Kaldır
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Olur kardeş ayıp ettin. . . Nasıl olsun; Sade, orta, şekerli. . . Selamlar, hayırlı akşamlar; KUZEYİN UŞAĞI. . .Yayından Kaldır
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ZİYAA kardeş ben de alabilir miyim. . . hayırlı akşamlar selamlar. . . . .Yayından Kaldır