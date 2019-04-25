Deniz Akkaya, İlginç Kıyafetiyle Verdiği Cesur Pozlarla Hayran Bıraktı!
Güzel manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı sınırları zorlayan fotoğraflarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından paylaştığı ilginç fotoğraflarla takipçilerini heyecanlandırdı.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
Instagram hesabından ilginç kıyafetiyle cesur pozlarını paylaşan Deniz Akkaya, adından söz ettirmeyi başardı. Akkaya'nın paylaşımları kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
"RESMEN SANAT ESERİSİN"
Akkaya'nın fotoğraflarına takipçileri de sessiz kalmadı. Bazı takipçiler Deniz Akkaya için, 'Efsane', 'Kıyafetler hayat bulmuş', 'Ve Tanrı Deniz'i yarattı', 'Resmen sanat eserisin' gibi yorumlar yaparken, bazı takipçiler de dünyaca ünlü video oyunu Mortal Kombat 11'in ana karakterine benzetti.
YORUMLAR (20)
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Durumumuz vahim size bu kadar diyeyim şimdi bir şey desem birileri çıkıp herkes Özgür diyecekler daha fazla konuşmak istemiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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haber e bak günaha girCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haberin başlığı sabah farklıydı akşam farklı olmuş sabah deniz akkaya insanları günaha soktu şimdi cesur poz olduCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Vampir gbi sankim... IiiiiyyyyyCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu ne ya hiç güleceğim yoktuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır