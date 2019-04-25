Deniz Akkaya, İlginç Kıyafetiyle Verdiği Cesur Pozlarla Hayran Bıraktı!

Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından paylaştığı ilginç fotoğraflarla takipçilerini heyecanlandırdı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Instagram hesabından ilginç kıyafetiyle cesur pozlarını paylaşan Deniz Akkaya, adından söz ettirmeyi başardı. Akkaya'nın paylaşımları kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"RESMEN SANAT ESERİSİN"

Akkaya'nın fotoğraflarına takipçileri de sessiz kalmadı. Bazı takipçiler Deniz Akkaya için, 'Efsane', 'Kıyafetler hayat bulmuş', 'Ve Tanrı Deniz'i yarattı', 'Resmen sanat eserisin' gibi yorumlar yaparken, bazı takipçiler de dünyaca ünlü video oyunu Mortal Kombat 11'in ana karakterine benzetti.