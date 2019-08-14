Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!

Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!

Manken Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleriyle büyük tepki çekti.

14.08.2019 12:16
Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!

Komedyen Ata Demirer'in eski nişanlısıAslı Turanlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ŞİŞMAN VE ÇİRKİN İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Paylaşımda Deniz Akkaya'nın sarf ettiği, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri büyük tepki gördü. Akkaya videoda, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" ifadelerini kullandı.

ATA DEMİRER'E GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Deniz Akkaya'nın bu videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Turanlı'nın eski sevgilisi Ata Demirer'e gönderme yaptığı iddia edildi. Turanlı, videoya gelen tepkiler üzerine paylaşımını hemen kaldırdı.

20 GÜN AŞK YAŞAMIŞLARDI

Aslı Turanlı, Ata Demirer ile Şubat ayında 20 gün süren bir aşk yaşamıştı.

Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!
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YORUMLAR (8)

  • HAKAN YİLMAZ:
    hani dayagi yiyip yiyip gelip agladigin insanlarami soyluyorsun simdi bunlari estetik kasari.estetikden onceki halinide herkez biliyor yani soylenicek laf degil ama soylettin demekki.o dayaklari bosuna yemiyor hak ediyormusun o agizina sahip cikmazsan senin sonunda koskoca bir yanlizlik
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  • ANTEPLİ:
    gün gelecek bu sözleri sarf ettiğini için allah seni öyle bi duruma getirecek ki keşke şişmann veya çirkin olsaydım da böyle olmasaydım diyeceksin. . . . . şişmanı yaratan allah seni yarattı ukala
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  • DERVİŞ:
    KADIN DOĞRU SÖYLEMİŞ MİĞDESİ ÇÖP YIĞINI OLANDAN KRNDİSİNE SAYGISI OLMAYANDAN KİMSEYE FAYDA GELMEZ AKSİNE ZARAR GELİR BİDE KENDİNİ HİNT KUMAŞI SANAR ZAVALLI
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