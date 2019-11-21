Deniz Akkaya, cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik üzerinden Türk erkeklerine gönderme yaptı

21.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:50

Şarkıcı ve sunucu Ömür Gedik, önceki akşam Twitter ve Instagram hesabından paylaşım yaparak 'Geceye mesajım: Seks" dedi. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Gedik, konu hakkında açıklama yaparak başka bir mesaj vermek istediğini bu paylaşımı da dikkat çekmek için yaptığını söyledi. Gedik'e bir tepki de model Deniz Akkaya'dan geldi.

"KUŞ ÖTMEZ DİYORSUN"

Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda gittiği alışveriş merkezinde gördüğü kadının şort boyuna tepki gösteren Gedik'e şu sözlerle sitem etti: "Bu kadıncağızın 'şort' çıkışı, 'bebek emzirme' üzerine yazılabilecek en aşağılık yazısını okumuş iseniz, şaşırmazsınız bu paylaşıma… geçmişi var abesliğin. Bir de The Game Changers izleyen her Türk erkeğinin bir anda vegan olma sevdası, bu manipülatif bilgiden sonra olması… Adama kalbin duracak desen umuru olmaz, kuş ötmez diyorsun salatalığa talim…"

TÜRK ERKEKLERİNE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Deniz Akkaya'nın söz konusu cevabı Ömür Gedik'in yanı sıra Türk erkeklerine gönderme olarak da yorumlandı.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI NEDEN YAPTIĞINI ANLATTI

Yaptığı paylaşım ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Ömür Gedik, "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik, paylaşımı neden yaptığını da şu sözlerle açıkladı: "İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor. Sizde dikkati toplamışken istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması."