Deniz Akkaya'dan şok eden 'müslümanlık' çıkışı!
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Deniz Akkaya'dan şok eden 'müslümanlık' çıkışı!

Deniz Akkaya'dan şok eden 'müslümanlık' çıkışı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram'da takipçileriyle soru-cevap yaptı. Akkaya kendisine din üzerinden eleştirilerde bulunun takipçilerinden birine sert bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Bir takipçisi Deniz Akkaya'ya "Kendini müslüman hissediyor musun?" sorusu yöneltti.

"DANGALAKÇA BİR SORU!"

O soruya çok kızan Akkaya, şu cevabı verdi: "Hayırdır kardeşim, ne dangalakça soru bu! Aklını alırım, cevap sana vahiy yoluyla gelir. Zevzek senin gibiler Müslümanlık diye yeni bir din uydurdu ben ona tabi ve ait değilim."

Kaynak: Snob Magazin

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