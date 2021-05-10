Deniz Akkaya'dan şok eden 'müslümanlık' çıkışı!

Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram'da takipçileriyle soru-cevap yaptı. Akkaya kendisine din üzerinden eleştirilerde bulunun takipçilerinden birine sert bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Bir takipçisi Deniz Akkaya'ya "Kendini müslüman hissediyor musun?" sorusu yöneltti.

"DANGALAKÇA BİR SORU!"

O soruya çok kızan Akkaya, şu cevabı verdi: "Hayırdır kardeşim, ne dangalakça soru bu! Aklını alırım, cevap sana vahiy yoluyla gelir. Zevzek senin gibiler Müslümanlık diye yeni bir din uydurdu ben ona tabi ve ait değilim."

Kaynak: Snob Magazin