Demirtaş'tan HÜDAPAR'a taziye mesajı: Acıda ve sevinçte bir arada olunması temennisiyle

12.08.2019 17:29

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un hayatını kaybetmesiyle ilgili HÜDAPAR'a bir taziye mesajı gönderdi. Demirtaş mesajda, "Tüm halkımızın birlik, kardeşlik ruhuyla acıda ve sevinçte bir arada olması temennisiyle tüm kardeşlerime içten selam, sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Hayatını kaybeden Mehmet Yavuz

DEMİRTAŞ'TAN BİRLİK MESAJI

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, bir süredir böbrek kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde 9 Ağustos Cuma günü hayatını kaybetmişti. Hizbullah davası avukatlarından Diyarbakırlı Sıtkı Zilan, Yavuz'un vefatının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da bir taziye mesajı gönderdiğini Twitter hesabından duyurdu. HÜDAPAR'a da iletildiği belirtilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Mehmet Yavuz'un Hak'kın rahmetine kavuşması nedeniyle kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Tüm halkımızın birlik, kardeşlik ruhuyla acıda ve sevinçte bir arada olması temennisiyle tüm kardeşlerime içten selam, sevgilerimi gönderiyorum."