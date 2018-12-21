Demirköy'de Kar ve Buz Temizleme Çalışmaları

Demirköy Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı sonrası temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, etkile olan kar yağışı nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yollarda ve kaldırımlarda oluşan yoğun buzlanmalara karşı, tuzlama çalışması yaptıklarını bildiren Yavuz, alınan önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

Yavuz, özellikle Kırklareli'nden ilçeye gelecek sürücülerin, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA