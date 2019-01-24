Demirköy Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
Demirköy Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.
Demirköy Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Demirköy Belediyesine bir hizmet aracı hibe etti.
Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç filolarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.
İhtiyaçları olan bir binek aracı belediyelerine gönderen Adana Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten Yavuz, aracın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacağını ifade etti.
Kaynak: AA