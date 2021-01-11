''Demirkent ödülleri'' başvuruları için geri sayım başladı

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından "İletişim", "Tarih" ve "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlıkları altında üç ana dalda verilecek "Demirkent Ödülleri" töreni, M. Nezih Demirkent'in vefatının 20. yılında 11 Şubat 2021 Perşembe günü İş Sanat'ta hibrit modelle gerçekleştirilecek.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda misafirin İş Sanat'ta ağırlanacağı törene ayrıca online olarak çok sayıda katılımcı konuk olacak.

https://www.demirkentegitimvakfi.com/odulbasvuruformu/ internet sitesi üzerinden 20 Ocak 2021 Çarşamba gününe kadar gerçekleştirilecek başvurular, Türkiye'nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak ödüle layık görülen program ve eserler belirlenecek.

Dünya Gazetesi kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in ilkelerini yaşatmak amacıyla Dünya Eko AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi, tarih ve eğitim alanlarında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı hedefliyor. 454 sayfadan oluşan ve 1959 ekonomik terimin yer aldığı "Ekonomi Sözlüğü"nü geçtiğimiz yıl yayınlayan vakıf, elde edilen gelirle üniversitelerin Tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağladı. Vakıf, bu yıl da tarih alanında Prof. Dr. Işın Demirkent anısına "Akademik Bakışla Haçlılar" isimli çalışmayı yayına hazırladı.

3 kategoride, 12 ödül için geri sayım başladı

İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı olmak üzere 3 ana dalda verilecek toplam 12 ödül sahipleri ile buluşacak.

İletişim Ödülleri;

·Yazılı Medya Ödülü

·Görsel Medya (Dizi Ödülü, Güncel Program Ödülü, Belgesel Ödülü, Haber Programı Ödülü, Yarışma Programı Ödülü)

·İşitsel Medya Ödülü

·Dijital Medya (Sosyal Medya Ödülü)

·İletişim Etiği Onur Ödülü

Tarih Ödülü;

2018-2021 yılları arasında bilimsel metodlara uygun olarak tamamlanmış yüksek lisans, doktora tezleri ya da araştırma eserleri için verilecek.

Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri;

·Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı (Görsel Medya)

·Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı (Yazılı Medya)

''Ekonomi Sözlüğü'' Demirkent imzasını taşıyor

Dünya Eko AŞ bünyesinde kurumsal yayıncılık, içerik oluşturma ve tasarım hizmetleri veren Ajans D tarafından yayına hazırlanan ''Ekonomi Sözlüğü'' 454 sayfadan oluşuyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara, dikkatle belirlenmiş birçok kavramı bir araya getiren ''Ekonomi Sözlüğü''nün içeriğinde 1959 ekonomik terim yer alıyor.

Başvurular;

https://www.demirkentegitimvakfi.com/odulbasvuruformu/ üzerinden, online olarak ya da

DÜNYA EKO AŞ

Demirkent Ödülleri Genel Sekreterliği

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No: 37 – 4 Sarıyer/ İstanbul adresine, iletişim bilgileri ile birlikte zarfın ön yüzüne "Demirkent Ödülleri başvurusudur." yazarak gerçekleştirilebilir.

Detaylı bilgi için: 212 285 11 03