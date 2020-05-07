Demir Demirkan, 'Deli Hayaller' ile sevenlerinin karşısında
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Demir Demirkan, 'Deli Hayaller' ile sevenlerinin karşısında

Demir Demirkan, 'Deli Hayaller' ile sevenlerinin karşısında
07.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:13

Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Demir Demirkan, "Deli Hayaller" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı kabuğumuza çekildiğimiz bu dönemde, tüm insanlığa umut aşılayan Demir Demirkan'ın bu özel projesinin sözü ve müziği kendisine ait.

"HAYRANLARININ EVDEN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE..."

Küresel çapta yaşanan belirsizliklere karşı insan doğasının yine kendi içinde bulacağı gücü başarılı müziği ile dinleyiciye aktaran Demir Demirkan, Fizy ile işbirliği gerçekleştirerek hayranlarının evden çektiği görüntüler eşliğinde şarkısını kliplendirdi.& ;

"HAYALLERİMİZE SARILMALIYIZ"

Deli Hayaller'i COVID-19 salgını esnasında yazan başarılı sanatçı, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor.

"BU DÜNYAYI CESARETLE KURDUK"

Başarılı sanatçı Demir Demirkan, Deli Hayaller isimli projesi hakkında şu sözleri ifade esiyor; "Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single'ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz."

"11 MAYIS'TA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA"

Demir Demirkan'ın yeni teklisi Deli Hayaller, 8 Mayıs tarihinde sadece Fizy'de, 11 Mayıs'ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Kaynak: Snob Magazin

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