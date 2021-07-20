Demet Şener: İbrahim'e kızgınlığımı yendim
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Demet Şener: İbrahim'e kızgınlığımı yendim

Demet Şener: İbrahim'e kızgınlığımı yendim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gazetecilere röportaj verdikleri esnada eski eşlerden konu açılınca Ebru Destan'ın "Benimki sorunluydu, bitti, gitti" demesi üzerine, "Birincisi!" diyerek of çeken Demet Şener, "Ebru, benimkisi sorunluydu diyor.

Gazetecilere röportaj verdikleri esnada eski eşlerden konu açılınca Ebru Destan'ın "Benimki sorunluydu, bitti, gitti" demesi üzerine, "Birincisi!" diyerek of çeken Demet Şener, "Ebru, benimkisi sorunluydu diyor. Sanki benimkisi değildi" dedi.

"İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna da Şener, "İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta kin demeyelim de kızgınlık desek daha doğru olur. Affettim diyemesem de kızgınlığımı yendim" diye yanıt verdi.

Kaynak: Hürriyet

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