Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi
Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile adı uzun süre aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ile görüntülendi.
Son zamanlarda Erkenci Kuş dizisinde başrolü paylaştığı Can Yaman'la uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir sürpriz bir isimle objektiflere yakalandı.
MEKANDA SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER
Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz ay ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.
TAKSİDEN İNİP ARABAYA BİNDİ
TV100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi. İkili beraber Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne giriş yaptı.
Haber Videosu: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bir mekanda objektiflere yakalandı!
-
ee noolmuş eğlenmek onlarında hakkı. . siizn başka işiniz yokmu milletin hayatını irdeliosnz?Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır