Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi

26.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:36

Son zamanlarda Erkenci Kuş dizisinde başrolü paylaştığı Can Yaman'la uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir sürpriz bir isimle objektiflere yakalandı.

MEKANDA SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz ay ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.

TAKSİDEN İNİP ARABAYA BİNDİ

TV100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi. İkili beraber Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne giriş yaptı.