Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi

Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile adı uzun süre aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ile görüntülendi.

26.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:36

Son zamanlarda Erkenci Kuş dizisinde başrolü paylaştığı 'la uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen sürpriz bir isimle objektiflere yakalandı.

MEKANDA SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz ay ayrılan ve Demet Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.

TAKSİDEN İNİP ARABAYA BİNDİ

TV100'de yayınlanan Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi. İkili beraber Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne giriş yaptı.


Haber Videosu: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bir mekanda objektiflere yakalandı!
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HABER YORUMLARI (1)

  • REVAA:
    ee noolmuş eğlenmek onlarında hakkı. . siizn başka işiniz yokmu milletin hayatını irdeliosnz?
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