Demet Akbağ, Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Katıldı
Eşini kaybeden Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ ve oğlu Ali Çika, Zafer Çika'nın vefatından sonra objektiflere ilk kez gülerken poz verdiler.
Geçtiğimiz Mart ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Çika'nın eşi Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ, Fatih Terim'in ailesiyle birlikte objektiflere ilk kez gülerken takıldı.
MUTLU ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Eşi Zafer Çika'nın ölümüyle sarsılan ve zor günler geçiren Demet Akbağ'ın yüzü gülmeye başladı. Akbağ, Eşi Zafer Çika'nın ölümünün üzerinden 2 ay sonra Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'in ailesiyle birlikte eşlik etti. Akbağ ve oğlu Ali'nin tezahüratları ve mutlu anları Merve Terim'in telefonun kamerasına yansıdı.
KOYU BİR GALATASARALIYDI
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın koyu bir Galatasaraylı olduğu biliniyordu.
YORUMLAR (3)
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Kimse kimseyi öldürmez taktiri ilahi diye bir şey var ömrü noktalayan rabbim dir ne kadar yaşıcaz ne zaman ölücez rabbim biliyor ölüm ne genç ne çocuk ne yaşlı dinliyor kısacası vadesi dolan gidiyor keşke ölümler sıralı olsaydı ama olmuyor onuda rabbim biliyor tüm ölmüşler gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsınlar mekanları cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüz hep sıramızı bekliyoruzCevap Yaz 6 3 Yayından KaldırBATUHAN: Mekânların Cennet olabilmesi için , nur içinde yatabilmek için bir ömür kulluk gerekiyor...!1 1 Yayından Kaldır
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öldürdüğü uzay heparını mezarına gitsin öncede ALLAHTAN ŞEFAAT DİLENSİNCevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır