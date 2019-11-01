Demet Akbağ'dan şaşırtan öpüşme itirafı: Bugüne kadar herhangi bir öpüşmem sahnem olmadı

01.11.2019 10:34

Sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ katıldığı bir programda hiç öpüşme sahnesi çekmediğini söyledi.

Eşi Zafer Çika'yı elim bir trafik kazasında kaybeden ve derin bir acı yaşayan Demet Akbağ, kocasının vefatının ardından ekranlardan ve sahnelerden uzak kalmayı tercih etmişti. Akbağ, geçtiğimiz günlerde "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" programının konuğu oldu.

ÖPÜŞME SAHNESİ SORULDU

Programda samimi açıklamalarda bulunan Akbağ'a geçtiğimiz haftalarda gündem olan "Sarımsak yedikten sonra öpüşme sahnesi çekme" sorusu soruldu.

"SARIMSAĞIN TADINI UNUTTUM"

Başarılı oyuncu Demet Akbağ'ın cevabı ise herkesi bir hayli şaşırttı. Sarımsağın tadını unuttuğunu söyleyen Akbağ, "O tip kokan meyve sebze kulise girmezdi, koku seyirciye ve salona gider diye. Bu yüzden sarımsak yemeyi unuttum, tadını unuttum. Yemeye yemeye benim için bir özelliği kalmadı" demesinin ardından öpüşmeyle ilgili biritirafta bulundu.

"ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI"

Bugüne kadar birçok dizi, film, tiyatro projelerinde yer alan usta isim, "Bugüne kadar herhangi bir öpüşmem sahnem olmadı. Ben çok örnek teşkil etmiyorum" dedi.

"GEL BENİ ÖP" DEMİŞTİ

Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan oyuncu Kerem Bürsin, Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya'nın öpüşme sahnelerinden önce soğanlı ve sarımsaklı dürüm yedikten sonra kendisine 'Gel beni öp' dediğini anlatmıştı.