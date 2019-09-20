Demet Akalın, sürekli reklam girdiği için Bir Zamanlar Çukurova dizisine sitem etti

20.09.2019 11:34

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine veryansın etti.

"AYIPTIR YA"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle televizyon izlemeyi seven Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girmesiyle Seyhan Erdağ'a şu sözlerle sitem etti: "Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhanım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

ZÜLEYHA DEMİR'İN ÇOCUĞUNU ALDIRACAK MI?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

Bir zamanlar Çukurova'nın başrolünü ise Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altunbilek paylaşıyor.