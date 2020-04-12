Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklarken şarkıcı Demet Akalın paylaşımlarıyla bu karara çok üzüldüğünü belirtti ve "Adam daha ne yapacaktı" dedi.

Süleyman Soylu istifa kararıyla herkesi bir anda şoke ederken Demet Akalın, Soylu hakkında üst üste paylaşımlar yapıp üzüntüsünü belirtti. TWITTER VE INSTAGRAM'DAN SOYLU PAYLAŞIMLARI Akalın, hem Twitter hem de Instagram hesabından Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili paylaşımlar yaptı. Şarkıcı şunları yazdı: "Adam daha ne yapacaktı. Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım! Biz size güveniyoruz". Yıldız isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da istifayı kabul etmemem çağrısında bulundu.