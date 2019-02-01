Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti

Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödül Töreni'nde galadan erken ayrılanlara "Ödülü alan sevişmeye koşuyor" diyerek göndermede bulundu. Geceden erken ayrılan Demet Akalın, Bayülgen'e sitem etti.

"ÖDÜLÜNÜ ALAN SEVİŞMEYE KOŞUYOR"

Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödül törenin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları olmuştu. Bu durumu esprili bir dille eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesileyle ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü..." sözleriyle dikkat çekmişti.

"ÇOCUK BAKIYORUZ"

Okan Bayülgen'in bu sözlerine ilk tepke gecede en iyi kadın pop müzik sanatçısı ödülünü alan Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Deha Bilimlier'in Okan Bayülgen'le yaptığı paylaşıma "Ya Okan'a söyle 'ödülü alan sevişmeye gitti' demiş. 8'deki ödül törenine 7.30'da gelip evime döndüm no s.x yani. Çocuk bakıyoruz anladın." dedin.