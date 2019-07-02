Demet Akalın lüks giyim markasında para saçtı

Yeni albümüyle yaz döneminde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, alışverişe olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Akalın son olarak girdiği lüks mağazada yaklaşık 7 bin euro para harcadı.

PARA SAÇTI

Katıldığı 2. Sayfa programında lüks harcamalarında bahseden ve "Artık kendime bir şey almayacağım" diyen Demet Akalın, alışveriş tutkusundan vazgeçemedi. Gucci gibi lüks markalara olan takıntısıyla tanınan hatta son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde lüks markaya ait olan takımı giyen Akalın, girdiği mağazada 1 saatte yaklaşık 46 bin TL harcadı.

"ÖDEMELERİ PEŞİN YAPIYOR"

2. Sayfa'nın bugünkü konuğu olan Alişan ise yakın arkadaşının pahalı mağazalarda herhangi bir indiriminin olmadığı tüm ücretleri peşin olarak verdiğini söyledi.

GELEN HESABA SİTEM ETMİŞTİ

Öte yandan ailesiyle tatile giden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kahvaltı için gittiği mekanda 4 kişi için 300 TL hesap gelmesine tepki göstermişti.