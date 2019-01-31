Demet Akalın, Konserinde Evlilik Teklifi Alan Hayranına 35 Bin TL'lik Yüzük Hediye Etti
Ünlü şarkıcı Demet Akalın kendisine hediye gelen 35 bin TL'lik yüzüğü konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına hediye etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki Haliç Kongre Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Akalın, kendisine hediye gelen tektaşı konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına düğün hediyesi olarak verdi.
35 BİN TL'LİK YÜZÜĞÜ HEDİYE ETTİ
Gecenin açılışını "Kulüp" şarkısıyla yapan Akalın, konserin ortalarına doğru evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Ünlü şarkıcı, sahnede evlilik teklifi alan hayranına düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerindeki 1.20 karatlık pırlanta yüzüğünü hediye etti.
"YÜZÜK ALMAYAN BEYLERİ YAZIN"
Akalın, büyük hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından pırlanta yüzükle çekilen fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, 'Hediye gelen pırlanta yüzüğümü hediye ederek, bir çiftimizin büyük mutluluğuna vesile olduk. Sevgililer gününü bekleyin vallahi yüzük almayan beyleri yazın' notunu düştü.
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AÇLIKTAN NEFESİN KOKUYOR, AMA REKLAM YAPMAKTAN VAZGEÇMİYORSUN. . . . ÖNCE BORÇLARINI ÖDEDE ÖBÜR TARAFA HAK YİYEREK GİTME. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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He he kesin hediye etmiştir bu numaralara karnımız tok kendisi bu senaryolarına inanıyorsa bizimde inanmamızı bekleyebilir ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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PIRLANTALAR İÇİN AFRİKADA İNSANLAR KÖLE GB ÇALIŞTIRILIYOR BÖYLE BİR TREND Mİ OLUR TÜKETİM TOPLUMUCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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CIKIŞTA ALMIŞTIR YÜZÜĞÜCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hediyeyi hediye etmek sünettir bence çok gzel etmiş cömert kadinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır