Demet Akalın, kahvaltı yaptığı restoran gelen hesabı görünce deliye döndü

Yeni albümüyle müzik dünyasına sallayan Demet Akalın, ailesiyle İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince Instagram hesabından "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz" diyerek sitem etti.

"MASUMİYETİNİ KAYBEDEN KAHVALTICI"

Akalın, kahvaltı için gittiği restoranda hesabı fazla geldiğini görünce 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından isyan etti. Akalın, hikayesinden yaptığı açıklamada "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı..." dedi.