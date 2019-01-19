Demet Akalın'ın Sahnesinde Sürpriz Evlilik Teklifi
Geçtiğimiz gün Bursa'da konser veren şarkıcı Demet Akalın'ın sahnesinde dinleyicilerden biri sevgilisine evlilik teklifi etti. Akalın, teklif öncesi heyecanlanan gence tüyo vermeyi de ihmal etmedi.
Şarkıcı Demet Akalın, Bursa'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın sahneyden bir de evlilik sürprizi yaşandı. Dinleyicilerinden biri, sahneye çıkarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
DEMET'İN SAHNESİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcıya, dansçıları da eşlik etti. Sevilen şarkıları 'Canıma da Değsin' ve 'Türkan'ı dinleyicileriyle birlikte seslendiren Akalın'ın sahnesinde bir de sürpriz yaşandı. Dinleyicilerinden bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu.
DEMET, TEKLİF ÖNCESİNDE TAKTİK VERDİ
Teklif öncesinde ne yapacağını şaşıran gence, Demet Akalın, "Hiçbir şey söylemene gerek yok, diz çök sadece, şiir gibi bu zaten gerçekten" tavsiyesinde bulundu.
"BİZİM SAHNEMİZ UĞURLU GELİYOR"
'Sonsuza kadar evet' yanıtının alınmasının ardından biri Hollanda'da diğeri İngiltere'de yaşayan çifti, ünlü sanatçı tebrik etti. Demet Akalın, "Tebrik ediyorum, bizim sahnelerimizde bu kaçıncı evlilik" diyerek, dinleyenlerine sahnesinin uğurlu geldiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın, şarkılarının yanı sıra dans gösterileriyle de geceye renk kattı.
-
Sıyırmış arkadaş anlayışlı olmak lazım :)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Birde bu diz çöküp milletin içinde evlilik teklifi moda oldu ben hayatımda böyle rezil birşey görmedim lan insanın az özeli olurlan şu cahilliğe bakarmısınız şunlardan ailemi olacak ey yavrum eyCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
-
Toplum önünde yapilan evlilik tekliflerin de olumlu cvb alınırsa bu dini nikah sayılır dini nikahın esas nedeni evli olduğunu herkeze duyurmaktir bu çok vahim bir durum geclerimiz çok duyarsizCevap Yaz 5 9 Yayından KaldırSİNİRLİ: Ne alakası var saçmalama3 2 Yayından Kaldır
-
EY GÜZEL ALLAH''IM NE GÜNLERE KALDIK, AMCA OĞLU, DAYI OĞLU KUZEN OLDU, RESİM ÇEKİLMEK SELFİYE OLDU, FUHUŞ, ZİNA, GAYRİ MEŞRU YAŞAM DOĞAL OLDU, KOCASI NİKAHLI KARISIYLA BERABER OLMAK İSTEDİ AMA KADIN İSTEMİYOR DİYE TECAVÜZ OLDU, YARABBİ SEN BU MİLLETE AKIL FİKİR VER HİÇ DEĞİLSE ÖLMEDEN ÖNCE AZDA OLSA DOĞRUYU GÖRÜRDE İMANA GELİR BAZILARI, GERÇİ BU TİPLERİN GÖZLERİ KÖR KULAKLARI SAĞIRDIR KALPLERİ İSE MÜHÜRLÜDÜR ŞU REZİLLİĞE BAK , KADININ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMÜŞ SÖZDE EVLİLİK TEKLİF EDİYOR İYİKİ ÖLÜM VAR .Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır