Demet Akalın, Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
Başarılı şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye'de binlerce kişiye konser verdi. Akalın, konserinden elde edilen geliri ise Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konser için satılan tüm biletlerin tükendiğini öğrenen Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı.
AKALIN RÜZGARI ESTİ
Binlerce hayranıyla buluşan Demet Akalın, konsere ay şeklindeki bir mekanizmanın üzerine oturarak indi. Akalın, konser boyunca da 3 farklı kıyafet giydi. Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Eşi Buse Varol, yakın dostları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye giden Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.
"KONSERİN GELİRİNİ BAĞIŞLAMAN EN GÜZELİ"
Konserde çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Alişan, "Çok güzel bir akşamdı... Çok eğlendik. Her şeyden önemlisi bu konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlaman en güzeliydi" notunu yazdı.
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emin ol paylaşımcıya allah daha çok verirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Demet hanım sizden ve emeği geçen ekibinizden Allah razı olsun, teşekkür ederim,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kadının hayatı bizi ilgilendirmez istediği gibi abzürt yaşayabilir fakat iyi bir insan oldugunu bir daha gösterdi helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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saolCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İsabetli bir davranış.. Bu güzel hareketin için teşekkürler..Cevap Yaz 57 64 Yayından Kaldır
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99 depreminde de bu kadın çok yardımlarda bulunmuştu. özünde iyi bir insan gerçektenCevap Yaz 23 35 Yayından Kaldır
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Helal olsun sana demet helal olsunCevap Yaz 13 23 Yayından Kaldır
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ekonomik sıkıntı ok çekti buna rağmen helal olsun diyorum. .Cevap Yaz 12 20 Yayından Kaldır
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Allah gönlüne göre versin , İyi olan her zaman kazanır , Güzel şeyler bunlar . . .Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır