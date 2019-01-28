Demet Akalın, Hande Yener'in Nikah Şahidi Olabilir!

Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, Girne'deki gece kulübü Chama'da da sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Nişanlısı Ümit Cem Şenol ile aralarının nasıl olduğu sorusuna ilişkisinin yolunda olduğu şeklinde cevap veren Yener, ünlü popçu Demet Akalın ile ilgili gelen soruları da samimiyetle yanıtladı.

"DEMET ŞU ANDA KANKAM"

Bir muhabirden gelen "Nikah şahidiniz Demet Akalın olacakmış, doğru mu?'' sorusuna ''Kısmet, olabilir neden olmasın. Demet şu anda kankam. Instagram'dan birbirimize kalp gönderiyoruz''yanıtı vererek şaşkın yarattı. Birbirleri ile uzun süredir ezeli düşman olan ikilinin barışması henüz etkisi korurken birlikte bir proje yapma ihtimali olup olmadığı sorusuna Yener,''Her an her şey olabilir. Uzun süre bizi tartışırken görenler bizi artık yan yana görmek istiyor. Belki bir düet, belki de bir reklam filmi olabilir'' şeklinde cevap verdi.