Demet Akalın'dan tarzını eleştiren Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme

08.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:32

Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaşması büyük tepki çekmişti. Görüntülerinden dolayı yakın dostu Demet Akalın'la da küsen Kerimcan Durmaz, dün yaptığı paylaşımda Akalın'a kıyafetlerinden dolayı gönderme yaptı. Durmaz'a Akalın'dan da tepki gecikmedi.

35 BİN TL'LİK EŞOFMANINA GÖNDERME YAPTI

Tuvaletteki görüntülerinden sonra yurt dışında üniversite okumaya giden eskisi gibi Instagram hesabından paylaşım yapmayan Kerimcan Durmaz, "Artık yeter" diyerek sosyal medyaya geri döndü. Hızlı bir dönüş yapan Durmaz, ilk olarak bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen şarkıcı Demet Akalın'a gönderme yaptı. Dünyaca ünlü markaların eşofmanlarını giyen Demet Akalın'ın 2018 yılındaki albüm kapağının çekimlerinde giydiği 35 bin TL değerinde kırmızı eşofmanın fotoğrafını paylaşan Kerimcan, "Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!" dedi.

DEMET'TEN CEVAP GECİKMEDİ

Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Kerimcan Durmaz'a Demet Akalın'dan da tepki gecikmedi. Akalın, klibinde oynadığı rapçi Ben Fero'nun Arkadaş şarkısının tanıtımını "Çok açılma yavaş... G.t olana yok dost ya da arkadaş." notuyla paylaştı.