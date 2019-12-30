: Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı

30.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın'ın etekleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Demet Akalın ve Hande Yener'in kıyafetlerinin kapalılığı, etek boylarının uzunluğu sosyal medyada çok fazla konuşuldu ve yorum yağdı. Akalın ise gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak şu yanıtı verdi:

"Sulu kar yağıyor İstanbul'da... Mini eteği bu yaştan sonra hayatımda değil sadece sahnede tercih ediyorum. Keşke tebrikler biz ne yapabiliriz deseydiniz! Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı bence..."

Haber Videosu