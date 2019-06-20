Demet Akalın'dan, "Demet Şener'i affet" yorumuna imalı cevap

Yıllar önce büyük bir aşk yaşayan Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın ilişkisinin bitme nedeni Demet Şener olarak gösterilmişti. Evlenecekleri kesin gözüyle bakılan Demet Akalın ve İbrahim Kutluay, ani bir kararla ayrılmış, Kutluay jet hızıyla Demet Şener'le nikah masasına oturmuştu.

ARKADAŞ OLDUKLARI KONUŞULUYORDU

O dönem arkadaş oldukları konuşulan ve magazin dünyasına bomba gibi düşen olaydan sonra, Akalın ve Şener arasındaki husumet dönem dönem alevlenmeye devam ediyor.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Zaman zaman birbirleri hakkında yapılan yorumları beğenen ikilinin, geçtiğimiz gün arasındaki gerginliği tırmandıracak bir gelişme yaşandı.

"DEMET ŞENER'İ AFFET"

Demet Akalın, bir takipçisinin "Demet abla, Demet Şener'i affetsene, birlikte iş yaparsınız belki" yorumu üzerine, "Hanımefendiyle geçmişte bir arkadaşlığımız yok ki" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.