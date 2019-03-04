Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
Deli Yürek diziyle bir döneme damga vuran oyuncu Zeynep Tokuş, yeni mesleği ile şaşırttı. Oyunculuğa devam etmeyen Tokuş, yoga eğitmeni oldu.
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Deli Yürek dizisinde, hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş bir süredir ekranlardan uzakta. Güzel oyuncu, yeni mesleğiyle oldukça mutlu görünüyor.
YOGA EĞİTİMİ VERİYOR
1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, şu sıralar ünlü isimler arasında popüler bir hal alan yoga sporu yapıyor ve de yoga eğitimi veriyor.
YOGA YAPTIĞI ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR
Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim Zeynep Tokuş, son zamanlarda ülkemizde popüler hale gelen yoga sporu yaptığı anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.
ÖĞRENCİLERİ ARASINDA GÖKÇE BAHADIR DA VAR
Zeynep Tokuş'un öğrencileri arasında şarkıcı ve oyuncu Gökçe Bahadır da bulunuyor.
ADETA BÜYÜLÜYOR
Güzel oyuncu fit vücudu ve kıvraklığı ile takipçilerini büyülüyor.