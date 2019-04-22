Defne Samyeli'nin Eski Eşi, Kızları Deren Talu'nun Cesur Paylaşımlarına Resti Çekti

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Deren Talu'ya babası Eren Talu'dan uyarı geldi. Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, konuşulanlara göre 22 yaşındaki kızı Deren'i Instagram paylaşımları ve eğitim hayatı için uyardı.

OKULUNA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Ünlü mimar, iki yıl ABD'de okuyup üniversite eğitimini yarıda bırakan kızının okuluna kaldığı yerden devam etmesini de istedi.

SANAT DÜNYASINDAN UZAK DURACAK

Baba Talu, sinema ve dizi teklifi yağan kızının sanat dünyasından da uzak durmasını öğütledi. Defne Samyeli, şu sıralar oyunculuk eğitimi alan Deren'in bu konudaki en büyük destekçi.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.

İşte Deren Talu'nun babasından veto yemesine neden olan bazı paylaşımları...