Defne Bahçeköy'de sık sık arızalanan şebeke yenilendi Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, fiziki ömrünü yitirerek sık sık içme suyu kesintilerine sebep olan noktaları tespit ederek yeni şebeke çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hatay genelinde içme suyu çalışmalarını sürdürerek paslı, içi kireç dolu ve deforme olmuş boruları bertaraf etme çalışmalarının sürdüğünü belirten Genel Müdürlük, Defne ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi Merkez Sokak'ta sürekli arıza vererek içme suyu iletmede aksaklık yaratan şebeke yerine daha büyük ebattaki borularla 900 metre yeni şebeke çalışması yapıldığını aktardı.

Yaşam kaynağımız olan içme suyunun vatandaşlara sağlıklı, temiz ve daha kaliteli bir şekilde iletilmesi amacıyla basınca dayanıklı boruların çekildiğinin İdare, çekilen yeni hat ile su iletiminin daha güçlü hale geleceğini açıkladı.

Yapılan çalışmalar ile eski şebekeden kaynaklı kayıp kaçağın da önüne geçildiğini vurgulayan HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe, 1 kamyon ve 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Kaynak: Bültenler