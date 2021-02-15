Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
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Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu

15.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:49
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde defineciler, dağlık alanda yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında, yer altındaki Pamukkale'yi ortaya çıkardı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde defineciler, dağlık alanda yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında, yer altındaki Pamukkale'yi ortaya çıkardı. Definecilerin tesadüfen yaklaşık 30 metre derinlikte bulduğu, odacıklar halindeki, beyaz traverten oluşumları ve sarkıtlarıyla dikkat çeken Kızılhisar Mağarası, korumaya alındı.

Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen Gavuralanı Tepesi'ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi. Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi. Dağlık alandaki 1 saatlik yürüyüşle ulaşılan mağaradaki odacıklarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'deki gibi travertenler ile sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bildirildi. Mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tabiat varlığı olarak ilan edilerek korumaya alındı. Mağara yöre halkında da merak uyandırıyor. Mağarayı görmek isteyen maceraseverler iple içine inerek doğal güzelliği görebiliyor.Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, "Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar. Kazdıkları sırada bu mağarayı bulmuşlar. Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış. Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var. Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur" dedi.


Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu
Defineciler hazine ararken, gizli Pamukkale'yi buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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