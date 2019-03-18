Defalarca Kez Takla Attı: Yere Böyle Çakıldı

Otomobille çarpışan motosikletli defalarca kez takla attı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Seyir halinde olan motosikletli, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan ve defalarca kez takla atan motosiklet sürücüsü, metrelerce ileriye çakıldı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken, feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntüledi.

(İHA)

Kaynak: İHA