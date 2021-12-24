"Dedemin Gözyaşları" filmi, 18 Mart 2022'de vizyona girecek

Halil Ergün ile Erkan Petekkaya'nın başrollerini paylaştığı "Dedemin Gözyaşları", 18 Mart 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

İhsan Taş'ın senaryosunu yazıp yönettiği dram türündeki yapımda, Petekkaya hırslı bir gazete patronunu oynarken, usta oyuncu Ergün ise hasta torunu olan bir dedeyi canlandırdı.

Filmde ayrıca Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan da rol aldı.

Dram türündeki film, henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Mustafa'nın küçük ve şirin bir sahil kasabasında dedesi Kemal'in yanında sevgiyle büyümesini ve 10 yaşındayken lösemi hastalığına yakalanmasını ele alıyor.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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