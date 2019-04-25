Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı

Rusya'nın Omsk şehrinde, 53 yaşındaki dede, annesi işte olduğu kendilerinde kalan 2 yaşındaki torununu içine şeytan kaçtığını söyleyerek yanan sobanın içine attı.

KOMŞULARIN YARDIMIYLA KÜÇÜK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İsmi açıklanmayan dede, eşi ile birlikte evde içki içerken aniden ayağa kalkıp çocuğun içinde şeytan gördüm deyip çocuğu anneannesinin kollarında alıp sobanın içine attı. Bu sırada anneanne bağırarak komşulardan yardım istedi. Eve giren komşular bebeği yenen sobanın içinde çıkarıp hemen ambulans çağırdılar. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin vücudunun büyük kısmında ağır yanıklar oluştuğu ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, 21 yaşındaki anne Irina Andreeva'nın çalıştığı için bebeğini anne ve babasına emanet ettiğini, tutuklanan dedenin ilk gözaltına alındığı vakit aşırı derecede sarhoş olduğunusöyledi.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yoğun bakımda olan bebeğin durumunun ciddi olduğunu söyleyen hastane yetkilileri, doktorların çocuğu kurtarmak için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi.