: Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı

17.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:11

Terör örgütü DEAŞ komutanı ve infazcısı olan Y.A.A., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. 'Abu Taki Alshamy' kod adlı infazcının Deyrizor'a bağlı El Meadin ve El Bukemal bölgelerini sözde komuta eden üst düzey örgüt mensubu olduğu bildirildi.

ORTAK OPERASYON İLE GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm dünyada savaş suçlusu olarak aranan terör örgütü DEAŞ'ın infaz timinde bulunan Abu Taki Alshamy kod adlı Y.A.A. (50) isimli terörist, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile İnegöl ilçesinde gözaltına alındı.

DOĞALGAZ TESİSATÇILIĞI YAPIYORMUŞ

Suriye uyruklu Y.A.A., Irak ve Suriye'de terör örgütü adına infazlar gerçekleştirmiş ve bu kanlı eylemleri sosyal medyadan da yayınlanmıştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen teröristin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Doğalgaz tesisatçılığı yapan DEAŞ'lı teröristin yakalanmadan önce İnegöl'de normal hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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