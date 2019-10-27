DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

27.10.2019 15:54

ABD'nin, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri gece yarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girmişti. AA, söz konusu çatışmaların olduğu olay yerini görüntüledi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇUKURLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kameralara yansıyan görüntülerden, bir evin yerle bir edildiği, bir aracın yandığı ve evlerin etrafındaki çadırların ve sivillere ait evlerin zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu görülüyor.

OPERASYON 4 SAATE YAKIN SÜRDÜ

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon İdlib'de gece yarısı gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına almıştı. Helikopterle indirme yapılan operasyon 4 saate yakın sürmüş, ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ASKERİ YETKİLİLER BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN EMİN

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.