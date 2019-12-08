Davutoğlu ve ekibi, Erdoğan'la 'Şehir Üniversitesi polemiği' sonrası mal varlıklarını açıklayacak
Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisini kurmasına sayılı gün kala, mal varlıklarına dair tartışmalar yeniden gündemde. Davutoğlu ve ekibinin hafta başında mal varlıklarını açıklamaları bekleniyor
08.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:01
Parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanan tartışma sonrası mal varlıklarını açıklayacak.
Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki son tartışmalar, siyasette şeffaflık ve mal varlığı meselesini yeniden gündeme taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com