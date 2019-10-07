Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak

07.10.2019 10:23

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu 18 Ekim'de Manisa'da yapacağı konuşmayla yeni partiyi anlatacak ve yol haritasını açıklayacak. Yeni partinin kuruluş takvimine ilişkin Davutoğlu'na yakın bir kaynak, "Bu ayın sonu önümüzdeki ayın en geç 10'una kadar olur diye düşünüyorum" dedi.

Davutoğlu, iki ayrı ofiste parti çalışmalarını yürütüyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara'da Beysukent'teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul'da Levent'teki ofisinde çalışıyor.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNİN KURULUŞ TAVKİMİ NE ZAMAN?

Davutoğlu'na yakın bir kaynak partinin "tüzük ve programının aşağı yukarı bittiğini" belirtirken partinin kuruluş takvimine ilişkin de, "Bu ayın sonu önümüzdeki ayın en geç 10'una kadar olur diye düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.

DAVUTOĞLU 18 EKİM'DE MANİSA'DA KONUŞACAK, YOL HARİTASINI ANLATACAK

Davutoğlu'na yakın bir başka bir yetkili de, "18 Ekim'de Manisa'da bir programımız var. Sayın Davutoğlu, Cuma namazı öncesi Manisa'da olacak. Daha sonra ziyaretleri var, ardından da görüşmeleri var, saat 19.30'da bir konuşma yapacak, bu konuşmada gelecek tasavvuru üzerine bina edecek konuşmasını ve yeni yol haritasını açıklayacak. Gelecek tasavvurlarını açıklayacak. Türkiye üzerindeki ümitlerini açıklayacak, yapacaklarını açıklayacak. Yeni yol haritası belli; yeni parti, bu parti üzerine de konuşmalarını yapacak orada" görüşünü dile getirdi.

YENİ PARTİNİN İSMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yeni partinin ismi henüz belli değil. Hem Ankara hem İstanbul'da ekipler tüzük, program, kurucular kurulu üzerine çalışıyor. Heyetler halinde uzmanların tüzük ve program üzerinde çalıştığı belirtilirken, her konuda sorumlunun olduğu ifade edildi.

"YALAN SÖYLEMEDEN SİYASET YAPACAĞIZ"

Partinin ismi konusunda henüz karar verilmediğini belirten Davutoğlu'na yakın yetkili, yeni kurulacak partiye ilişkin, "Yalan söylemeden siyaset yapacağız. Siyasete ve siyasetçiye karşı güvensizlik var. Onun için sözlerimize dikkat ediyoruz" dedi.

"YASAKLARLA, YOLSUZLUKLARLA VE YOKSULLUKLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDİLECEK"

Edinilen bilgiye göre yeni kurulacak partide, "Yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla sonuna kadar mücadele edilecek", "akraba ve adam kayırmacılığı olmayacak" ve "adil bir gelir dağılımı" vurgusu ön plana çıkacak.

Yeni kurulacak partide özellikle kadınlara ve gençlere vurgu yapılacak.