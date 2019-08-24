Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu?

24.08.2019 10:27

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti hazırlıklarını sürdürürken dün Sakarya'da yaptığı konuşma çarpıcı bir çıkışta bulundu. Davutoğlu'nun "7 Haziran ve 1 Kasım arası terörle mücadele kritik dönem. Terörle mücadele defterlerini açarsak insan içine çıkamazlar" demesi 2015 yılında yaşananları tekrardan gündeme getirdi.

11 Temmuz: KCK, ateşkesi sonlandırdı.

17 Temmuz: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı tanımadığını söyledi.

20 Temmuz: Suruç'ta DEAŞ'lı canlı bomba, kendisini patlattı. 33 kişi hayatını kaybetti.

22 Temmuz: Ceylanpınar'da iki polis, evlerinde uyurken içeri sızan PKK'lılar tarafından şehit edildi.

23 Temmuz: DEAŞ, Kilis'te sınırdan ateş açtı bir astsubay şehit oldu. Diyarbakır'da bir polisi PKK'lılar tarafından şehit edildi.

24 Temmuz: TSK uçakları DEAŞ hedeflerini ve Kandil'deki PKK kamplarını bombaladı. Polis de Türkiye genelinde DEAŞ, PKK ve DHKP-C operasyonu yaptı.

11 Ağustos: Erdoğan, çözüm sürecinin buzdolabına kaldırıldığını açıkladı.

17 Ağustos: Alanya'da halk şehit haberlerinin ardından Kürt vatandaşların iş yerlerine saldırdı.

20 Ağustos: Lice'de 4 şehit gelmesinden bir gün sonra Siirt'te yola döşenen patlayıcılar askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı, 8 asker şehit oldu.

22 Ağustos: Yüzbaşı Ali Alkan, Şırnak'ta karakola düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hükümetin savaş politikasına isyan etti.

5 Eylül: Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20'ye yakın sivil çatışmalarda öldü.

6 Eylül: Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker şehit oldu.

8-9 Eylül: Iğdır'da gümrük kapısını koruyan polislere yönelik saldırıda 13 polis şehit oldu.

20 Ekim: Ahmet Davutoğlu, Van'daki mitinginde "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz Toroslar dolaşacak" demişti.

10 Ekim: Ankara'daki barış mitinginde iki ayrı bombanın patlaması sonucu 102 kişi hayatını kaybetti.