Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu?
Yeni parti girişiminde bulunan ve AK Parti'ye sert eleştirilerde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'daki konuşmasında "7 Haziran ve 1 Kasım arası terörle mücadele kritik dönem" diye işaret etiği süreçte yaşananlar tekrardan konuşulmaya başlandı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti hazırlıklarını sürdürürken dün Sakarya'da yaptığı konuşma çarpıcı bir çıkışta bulundu. Davutoğlu'nun "7 Haziran ve 1 Kasım arası terörle mücadele kritik dönem. Terörle mücadele defterlerini açarsak insan içine çıkamazlar" demesi 2015 yılında yaşananları tekrardan gündeme getirdi.
11 Temmuz: KCK, ateşkesi sonlandırdı.
17 Temmuz: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı tanımadığını söyledi.
20 Temmuz: Suruç'ta DEAŞ'lı canlı bomba, kendisini patlattı. 33 kişi hayatını kaybetti.
22 Temmuz: Ceylanpınar'da iki polis, evlerinde uyurken içeri sızan PKK'lılar tarafından şehit edildi.
23 Temmuz: DEAŞ, Kilis'te sınırdan ateş açtı bir astsubay şehit oldu. Diyarbakır'da bir polisi PKK'lılar tarafından şehit edildi.
24 Temmuz: TSK uçakları DEAŞ hedeflerini ve Kandil'deki PKK kamplarını bombaladı. Polis de Türkiye genelinde DEAŞ, PKK ve DHKP-C operasyonu yaptı.
11 Ağustos: Erdoğan, çözüm sürecinin buzdolabına kaldırıldığını açıkladı.
17 Ağustos: Alanya'da halk şehit haberlerinin ardından Kürt vatandaşların iş yerlerine saldırdı.
20 Ağustos: Lice'de 4 şehit gelmesinden bir gün sonra Siirt'te yola döşenen patlayıcılar askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı, 8 asker şehit oldu.
22 Ağustos: Yüzbaşı Ali Alkan, Şırnak'ta karakola düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hükümetin savaş politikasına isyan etti.
5 Eylül: Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20'ye yakın sivil çatışmalarda öldü.
6 Eylül: Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker şehit oldu.
8-9 Eylül: Iğdır'da gümrük kapısını koruyan polislere yönelik saldırıda 13 polis şehit oldu.
20 Ekim: Ahmet Davutoğlu, Van'daki mitinginde "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz Toroslar dolaşacak" demişti.
10 Ekim: Ankara'daki barış mitinginde iki ayrı bombanın patlaması sonucu 102 kişi hayatını kaybetti.