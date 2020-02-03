: Davutoğlu cephesinden İdlib'de tırmanan gerilimle ilgili ilk yorum: Açık mesaj göndermenin vakti geldi

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:05

İdlib'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonrası şehit sayısı 5'i asker 1'i sivil personel olmak üzere 6'ya yükseldi. Bu saldırı sonrası bölgede tansiyon yeniden yükselirken Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nden de dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"HER HAFTA YÜZLERCE İNSAN ÖLÜYOR"

Düzenledikleri dış politika konulu basın toplantısında Suriye meselesine değinen Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, "Suriye'de tarihi ve geri dönülmez noktalara doğru gidiyoruz. İdlib son derece kritik ve bir anlamda nihai köşe taşlarından birisidir. Suriye'nin genel nüfusunun yaklaşık 4-5 milyonluk bir bölümü şu anda o bölgede sıkışmış durumdadır. 4 milyon insan, topyekun terörist ilan edildiler ve sürekli olarak hava ve kara saldırılarının her hafta ortalama yüzlerce insan ölüyor. Süreç bu şekilde giderse ülkemizin sınırına yığılacak insanlar konusu, oldukça vahimdir" ifadelerini kullandı.

"AÇIK MESAJLAR GÖNDERMENİN VAKTİ GELDİ"

Açıklamasının devamında "Bu konu bir beka konusu haline dönüşmeye başladı" sözlerine yer veren Yardım, "Her bir ateşkes ilanının son tahlilde sadece ve sadece rejim güçlerinin lehine olduğunu ve onlara alan kazandırma sonucu doğurduğunu görüyoruz. Geldiğimiz noktada rejim güçleri önemli kazanımlar sağlamıştır. Suriye rejimine karşı bizim tutumumuz net, aynı şekilde İran ve Rusya'nın durumu da net. Rejimin saldırılarının arkasında sadece rejimin olmadığını hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Artık bazı konularda soruları açık sormanın, Moskova'ya, Tahran'a açık mesajlar göndermenin vakti geldi ve geçti" dedi.

"RUSYA'DAN ALDIĞIMIZ ŞEY İHANET DUYGUSUDUR"

Yardım'ın ardından söz alan PİK Dış Politika Başkanı Kani Torun da "Suriye'de geldiğimiz süreç, Suriye rejimiyle bir anlamda sıcak çatışmaya dönüşmüş durumdadır. Türkiye maalesef son 3 yıldır Rusya ile tek yönlü bir ilişki geliştirmiş ve dış politikada diğer aktörleri tamamen devre dışı bırakarak bütün kartlarını Rusya'ya oynamış ve Rusya da geldiğimiz bu noktada Türkiye'yi dipte yalnız bırakıp Suriye rejiminin Türk askerine saldırmasına göz yummuştur. Rusya, Soçi'de, Astana'da yapılan bütün uzlaşmaları ayaklar altına aldı. Türkiye, uğruna NATO ittifakıyla bozuşmayı göze aldığı S-400'leri almasına rağmen Rusya'dan bugün geldiğimiz noktada aldığımız şey ihanet duygusudur. Türkiye dış politikada bütün tarafları gözetecek şekilde adım atmalıdır. Türkiye dış politikada stratejik olarak bir otonomi sahibi olmak istiyorsa bu batı ittifakından koparak bir başka gücün kontrolüne girerek değil, bütün güçlerle eşit düzeyde iletişim kurarak bir anlamda kendi otonomisini muhafaza ederek olur. Maalesef son 3 yıldır bir tarafa büyük tavizler verildi. Yalnızca S-400'ler değil, anlaşmada olmadığı halde Akkuyu'da milyarlarca dolar vergi indirimleri ve daha başka bir çok konuda Türkiye taviz verdi ve karşılığında bugün aldığı, maalesef 4 tane şehidimiz var. Bu safhadan sonra çok daha gerçekçi politikalar güdülmesi, bölgedeki tüm uluslar arası aktörleri yanımıza alacak yeni politikalara, yeni açılımlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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