Davutoğlu'nun masasındaki son seçim anketi şaşırttı: Babacan ve Davutoğlu'nun toplam oy potansiyeli yüzde 20

26.09.2019 11:41

AK Parti'den ihraç kararı üzerine istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partinin tüzük ve programı için çalışmalara başladı. Davutoğlu, ekim ayı başında Manisa ziyareti dışında tüm mesaisini parti programının hazırlanmasına verecek. Ancak anketlerde "Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?" ya da "Oy vermeyi düşünür müsünüz" şeklinde yöneltilen sorulara verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20'leri bulan bir potansiyele işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

Tabelasını kasım ayı geçmeden asmaya hazırlanan eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğündeki oluşum ekim ayı ortasına kadar parti programı ve tüzüğünü tamamlamaya çalışacak.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın Davutoğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yeni parti çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına şimdilik yeni partinin programı ve tüzüğü için ara verildi. "Mutfak çalışmasına ağırlık vereceğiz" diyen bir siyasetçi, ekonomiden dış politikaya temel konularda partinin tutumunu, yaklaşımını ortaya koyan çalışmaların yanı sıra anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, yargıya dair de somut tespitler ve öneriler içeren çalışmalar yaptıklarını söyledi.

YENİ PARTİLERİN POTANSİYELİ

Kuruluş süreçleri tamamlanmadığı için kamuoyu araştırmalarında yeni parti oy oranlarına dair bir tespit yapmak mümkün değil. Ancak anketlerde "Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?" ya da "Oy vermeyi düşünür müsünüz" şeklinde yöneltilen sorulara verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20'leri bulan bir potansiyele işaret ettiğine dikkat çekiliyor. Bugüne kadar açıklanan kamuoyu araştırmalarında eski bakan Ali Babacan önderliğinde kurulacak bir partinin Davutoğlu öncülüğünde kurulacak bir partiden daha çok oy alabileceğini gösteren sonuçlar çıktı. Davutoğlu ekibi ise bunun çok doğru olmadığını, kendilerine gelen çalışmalarda Davutoğlu'nun Babacan ekibinin önünde göründüğünü savunuyor.

Daha çok AKP tabanından oy alma potansiyeli görülen Davutoğlu'nun kuracağı parti için, "Kamuoyu çalışmalarına göre şimdilik AK Parti'den ilgi var görünüyor ama partinin program ve tüzüğü ortaya çıkıp, söylemleri açığa çıktığında farklı kesimleri de kucaklayacak bir yapı olacağımız, desteklerin artacağı ortaya çıkacak" yorumu yaptı.