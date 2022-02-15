Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti - Haberler
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Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Haberler.com, Abdullah Karlıdağ - Güncel
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti.

Davutoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Misge'nin cenazesi, çarşamba günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak.

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

DAVUTOĞLU'NA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla başsağlığı diledi. "Kıymetli Sare Davutoğlu'nun babası, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Bey'in vefatını üzüntüyle öğrendim" diyen Babacan, "Merhuma Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. @Ahmet_Davutoglu'nun kayınpederi, @Sare_Davutoglu Hanımefendi'nin muhterem babaları Hulusi Misge'ye Allah'tan rahmet, Ahmet Bey ile Sare Hanım'a ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." mesajını paylaştı.

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Başınız sağ olsun Ahmet Bey… Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, @Sare_Davutoglu hanımefendiye, ailenize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun… " ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Allah rahmet eylesin, tüm yakınları ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Sare Davutoğlu, Güncel, Haberler

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