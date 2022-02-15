Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti.

Davutoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Misge'nin cenazesi, çarşamba günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak.

DAVUTOĞLU'NA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla başsağlığı diledi. "Kıymetli Sare Davutoğlu'nun babası, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Bey'in vefatını üzüntüyle öğrendim" diyen Babacan, "Merhuma Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. @Ahmet_Davutoglu'nun kayınpederi, @Sare_Davutoglu Hanımefendi'nin muhterem babaları Hulusi Misge'ye Allah'tan rahmet, Ahmet Bey ile Sare Hanım'a ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Başınız sağ olsun Ahmet Bey… Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, @Sare_Davutoglu hanımefendiye, ailenize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun… " ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Allah rahmet eylesin, tüm yakınları ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.