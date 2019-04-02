Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi

Seçimlerden önce en çok konuşulan konulardan biri olan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı iddiası, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından da gündemdeki yerini koruyor. Öyle ki Davutoğlu'nun eski danışmanlarından Atılgan Bayar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bu iddiaları iyice ayyuka çıkardı.

Sandıktan AK Parti'nin Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirleri kaybederek çıkması tüm gözleri parti kuracağı konuşulan isimlere çevirdi. Bunlarda biri de hiç kuşkusuz ki Ahmet Davutoğlu... Konuyla ilgili Davutoğlu suskunluğunu korurken eski danışmanı Atılgan Bayar, ilginç bir paylaşıma imza attı.

İşte Bayar'ın o paylaşımları;

- AK Parti, Pelikan'ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir Birlik Hareketi sahne alacak ve partileşecek.

- Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek.

- Dindarlar ve laikler; Kürtler ve Türkçüler bir BİRLİK HAREKETİ içerisinde birbirlerinin özgürlüklerinin sigortası olacaklar.

Sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar;