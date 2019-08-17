Davutoğlu'nun ekibinden "Ali Babacan'la birleşme" çıkışı: Temenni ederiz birlikte yürüsünler

17.08.2019 07:32

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kadrosunun 1 numaralı ismi Selçuk Özdağ, parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın sık sık görüştüklerini söyledi. Özdağ, birleşme iddialarına ilişkin ise "Temenni ederiz ki birlikte yürüsünler ama her zaman temenniler realitelerle örtüşmüyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun yol haritası konusunda açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, "23'ünde Sakarya'da olacağız. Sakarya'da önemli bir konuşma yapacak, daha sonra Manisa'da bir konuşma yapacak. Davutoğlu, konuşmalarına devam edecek, çalışmalarını da sürdürüyor, hedefinden sapma olmadan, kararlı bir şekilde Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelilerle, siyaset bilimcilerle, ekonomistlerle istişareler yapıyor, görüşmelerine devam ediyor." dedi.

İKİ HAREKET BİRLEŞECEK Mİ?

"Babacan ve Davutoğlu birleşiyor mu?" şeklindeki yorumlara ilişkin de konuşan Özdağ, "Sayın Babacan ile Sayın Davutoğlu görüşüyorlar. Hukukları devam ediyor. Daha önce söylemişti 'Sayın Gül ile bir yıl önce görüştüm ama Sayın Babacan ile kardeşlik ötesinde bir hukukumuz vardır, görüşüyoruz görüşmeye devam edeceğiz' demişti. Görüşüyorlar. Öyle resmiyetleri falan yok, görüşüyorlar kendileri, görüşmeye de devam ederler. Ama Sayın Gül ile bir yıl önce görüşmüştü o günden beri de görüşmüyor, geçen cumhurbaşkanlığı adaylığında gündeme geldiğinde görüşmüşlerdi"dedi.